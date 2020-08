Niesamowite odkrycie na Marsie. Zarejestrowano je po raz pierwszy

Zielona poświata na Marsie zaskoczyła naukowców, kiedy po raz pierwszy udało się ją zarejestrować . To zjawisko powszechnie występuje na Ziemi w czasie zórz polarnych, jednak atmosfera Marsa znacząco różni się od tej na naszej planecie.

Teraz badania zostały uzupełnione dzięki danym zebranych w ramach misji Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN), która od 2013 roku zajmuje się badaniem atmosfery Czerwonej Planety. Nowe zdjęcia z MAVEN ujawniły dziwne i nieoczekiwane pulsowanie tej zielonej poświaty.

- Dzięki MAVEN po raz pierwszy możemy zajrzeć w środkowe warstwy atmosfery Marsa, w tym w krytyczny rejon targany przez prądy powietrzne, które przenoszą gazy pomiędzy poszczególnymi warstwami - wyjaśnia Nick Schneider, profesor astrofizyki i nauk planetarnych na University of Colorado's Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP) w oświadczeniu NASA. Schneider jest również głównym autorem najnowszego badania.