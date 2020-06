Zielona poświata wokół Marsa. Naukowcy widzą to po raz pierwszy

Ten z kolei, porównano z wynikami otrzymanymi na podstawie ziemskich danych, pozwoli to potwierdzić poprawność obserwacji. Jak na razie Mars jest jedyną planetą, na której potwierdzono występowanie zjawisk podobnych do ziemskiej zorzy polarnej, co czyni to odkrycie jeszcze ważniejszym, z punktu widzenia lepszego zrozumienia kosmosu.