Mars 2020. Łazik Perseverance poleciał na Marsa

Mars 2020 to najbardziej zaawansowana technologicznie i najambitniejsza misja eksploracji czerwonej planety. Jej celem jest poszukiwanie śladów prehistorycznego życia, które mogło kiedyś istnieć na Marsie. W tym celu łazik Perseverance został wyposażony m.in. w specjalistyczne przyrządy, 19 kamer, mikrofon, pokładowe laboratorium, wiertło do pobierania próbek. Wszystko to ma mu pomóc w znalezieniu śladów życia. Perseverance zabierze na Marsa także helikoper, więcej o samym łaziku przeczytacie w tym artykule na Gadżetomanii.