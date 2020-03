NASA: Mars pulsuje w rytmiczny sposób. Naukowcy nie są pewni, dlaczego

Lądownik NASA InSight zarejestrował zaskakującą aktywność nad i pod powierzchnią czerwonej planety. Jak powstaje tajemniczy szum, będący następstwem regularnych trzęsień ziemi, wciąż pozostaje zagadką. Naukowcy mają jednak pewne tropy.

Najnowsze badania zostały opublikowane w "Nature Geoscience" i "Nature Communications" 24 lutego, zaistniały dzięki danym przesłanym przez łazik NASA InSight. Pod lodową powierzchnią Marsa odnotował on wiele zaskakujących zjawisk, wśród których również tajemniczy, pulsujący szum.

Naukowcy wiedzą, że pulsowanie to tak naprawdę rytmiczne trzęsienia pod powierzchnią Czerwonej Planety. Jednak zagadką jest to, jak do nich dochodzi? W porównaniu z trzęsieniami na Ziemi te na Marsie są dość słabe (maksymalne zarejestrowane miało moc 4 magnitud), ale nowe dane mogą dostarczyć naukowcom więcej informacji na temat wnętrza Marsa.