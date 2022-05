Niepokojące zmiany na Ziemi. Dowodzą ich zdjęcia satelitarne

Niedawno pisaliśmy o tym, że zmiany w obiegu wody na Ziemi mogą mieć katastrofalne skutki . Klimatolodzy spodziewają się, że wraz ze wzrostem globalnych temperatur nastąpi większe parowanie na powierzchni oceanu, co spowoduje, że górna warstwa morza stanie się bardziej zasolona.

Najnowsze badania oparte na danych satelitarnych ukazały się na łamach Scientific Reports. Wskazują one, że zwiększa się zasolenie mórz i oceanów, a zbiorniki słodkiej wody stają się coraz bardziej "rozcieńczone". Wiąże się to z przyspieszeniem cyklu obiegu wody na Ziemi, co jest efektem postępującego kryzysu klimatycznego.