Sterowanie pogodą? Arabia Saudyjska znalazła sposób

W niektórych regionach Arabii Saudyjskiej suma rocznych opadów deszczu nie przekracza 100 mm. Władze kraju chcą zwiększyć tę ilość o ok. 10-20 proc. i w tym celu właśnie uruchomiono operację zasiewania chmur w wybranych regionach. Na początek będą to: stolica kraju - Rijad, oraz prowincje al-Kassim i Ha’il.

Rząd ma nadzieję na powstrzymanie pustynnienia regionów oraz w dłuższej perspektywie lepsze przystosowanie się do postępujących zmian klimatycznych . W jaki sposób jednak chce to osiągnąć?

Środowisko naukowe nie jest jednak przekonane, co do długofalowych skutków "sterowania pogodą". Zasiewanie chmur było już stosowane w Związku Radzieckim, a obecnie podobne badania prowadzone są w Chinach i USA. Co więcej, Chiny do 2025 roku zadeklarowały, że będą dysponować rozwiniętym systemem do sterowania pogodą. Kontrowersji wokół takich rozwiązań jest sporo, ale pewne jest, że naukowcy nie zaprzestaną szukania sposobów na łagodzenie skutków zmian klimatycznych.