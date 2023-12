Niepokojące wieści z Bermudów. Coś dziwnego dzieje się z wodą

Naukowcy, którzy od 40 lat obserwują wody wokół Bermudów, donoszą o niepokojących wynikach. Woda otaczającego archipelag Oceanu Atlantyckiego ociepla się i traci tlen, a do tego staje się coraz bardziej słona i kwaśna. Jak przedstawili w swoim najnowszym raporcie, "wody oceaniczne w latach 20. XXI wieku są niemal nie do poznania, gdy porówna się je do tych z lat 80. XX wieku".