Zajrzeli pod dno oceanu. Znaleźli ekosystem pełen nieznanych stworzeń

Kominy hydrotermalne pierwszy raz dostrzeżono w 1977 r. podczas badań Grzbietu Wschodniopacyficznego. Są one produktem aktywności geologicznej Ziemi. Często można je spotkać w miejscach aktywnych wulkanicznie czy tam, gdzie ścierają się płyty tektoniczne. Kominy mogą osiągać wysokość dochodzącą do kilkunastu metrów i tryskają gorącą, bogatą w minerały wodą.

Pomimo ekstremalnych temperatur panujących wokół kominów hydrotermalnych, osiągających w niektórych miejscach nawet 360 stopni Celsjusza, naukowcy odkryli dobrze prosperujące łańcuchy pokarmowe wypełnione bakteriami chemosyntetyzującymi, ślimakami czy krabami, które czerpią energię z bogatej w składniki odżywcze wodzy wydobywającej się z kominów. Ale do tej pory nikt nie zaglądał pod te struktury.

W ramach misji naukowcy wykorzystali robotyczne ramię SuBastiana do ściągnięcia górnych warstw dna oceanu, a następnie nad powstałymi szczelinami i dołkami u mieścili pojemniki. Kiedy sprawdzili je po kilku dniach, odkryli mnóstwo dziwnych stworzeń. Badacze wskazują, że musiały one dostać się do pojemników wychodząc spod dna oceanu.