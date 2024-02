Niepewna przyszłość polskich Krabów. Nie ma umowy wykonawczej

Umowa zakładała, że do 28 lutego 2024 roku zostanie podpisana umowa wykonawcza na pierwszą transzę Krabów, czyli na 96 egzemplarzy (cztery dywizjony). Jak informuje serwis Defence 24 , termin ten nie zostanie jednak dotrzymany.

Przyczyną zmiany jest – jak twierdzi Agencja Uzbrojenia – brak oferty, którą miał dostarczyć producent Krabów, czyli Huta Stalowa Wola, co w wypowiedzi dla Defence 24 wyjaśnił rzecznik Agencji Uzbrojenia, ppłk Grzegorz Polak:

Armatohaubica samobieżna Krab nie jest już najliczniejszym systemem kalibru 155 mm w Wojsku Polskim. Po podarowaniu Ukrainie co najmniej trzech dywizjonów Krabów (54 egzemplarze) i realizacji ukraińskiego zamówienia na 56 kolejnych egzemplarzy , Polska zaczęła uzupełniać artylerię lufową koreańskimi armatohaubicami K9.

Umowy wykonawcze przewidują dostarczenie co najmniej 364 koreańskich armatohaubic, z czego 66 zostało już dostarczone do Polski. Stawia to pod znakiem zapytania przyszłość Kraba, którego skala produkcji – o ile umowa zostanie w końcu zawarta – może być mniejsza od pierwotnie planowanej.