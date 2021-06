"Nieodwracalne zmiany". Wyciekł szokujący raport klimatyczny

W szkicu nowego raportu IPCC niepokojący jest jednak szczególnie jeden fragment. Do tej pory większość naukowców uważała, że jeśli średnia globalna temperatura w ciągu stulecia nie wzrośnie o 2 st. C, to mamy szansę powstrzymać kryzys. Jednak autorzy nowego raportu są zdania, że nawet podniesienie globalnej temperatury o 1,1 st. C może doprowadzić do nieodwracalnych zmian.