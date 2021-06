Ekstremalne upały w miastach. Wiemy, gdzie będzie coraz gorzej

Ekstremalne upały będą coraz częstsze

Naukowcy zwracają uwagę, że ich badania mogą pomóc w planowaniu długoterminowych strategii dla miast, aby chronić się przed UHW. W ostatnich latach coraz częstsze występowanie upałów wywołało obawy, że modele wykorzystywane do ich przewidywania są błędne. To może prowadzić do systematycznego niedoszacowania częstotliwości i dotkliwości ekstremalnych upałów.