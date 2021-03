Kryzys klimatyczny. Nowe badanie pokazuje "fundamentalne" zmiany w oceanach

Według opublikowanego w środę badania, zmiany klimatyczne spowodowały poważne zmiany w stabilności oceanów. Co gorsza, następują one znacznie szybciej, niż początkowo przewidywano, co może mieć poważne konsekwencje dla całego klimatu.

Mapa przedstawia zaburzenie równowagi budżetu energetycznego Ziemi Źródło: NASA