Kawa i czekolada mogą zniknąć z Europy. Naukowcy biją na alarm

Naukowcy wskazują, że w ciągu ostatnich 25 lat tylko 7 proc. importowanych produktów było zagrożonych z powodu nasilających się susz. Jednak w ciągu kolejnych latach odsetek ten może wzrosnąć do 30-44 proc. do 2050 roku. Ten scenariusz zakłada, że średnia temperatura na świecie wzrośnie o 3-4 °C do końca wieku, co niestety jest bardzo prawdopodobne, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania.