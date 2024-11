Niemieckie Patrioty dla Polski. Bundeswehra ponownie wysyła pomoc

Będzie to druga tura sojuszniczego wsparcia, udzielanego Polsce przez Niemcy. Poprzednio – po tragicznym w skutkach upadku w Przewodowie ukraińskiej rakiety przeciwlotniczej – Berlin również wysłał do Polski baterię systemu Patriot, która stacjonowała w pobliżu Zamościa. Planowana na sześć miesięcy misja na prośbę MON-u została wówczas przedłużona do niemal roku.