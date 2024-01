Europa się zbroi. Pozyska tysiąc pocisków do systemu Patriot

Natowska agencja NSPA (ang. NATO Support and Procurement Agency) podpisała umowę ramową na dostawę do 1000 pocisków Patriot PAC-2 GEM-T dla Niemiec, Rumunii, Holandii oraz Hiszpanii. Kontrakt został przyznany firmie COMLOG, spółce joint venture Raytheon i MBDA Deutschland z siedzibą w Schrobenhausen w Niemczech. W ramach kontraktu w Niemczech powstanie zakład produkujący pociski Patriot. Holenderska minister obrony Kajsa Ollongren w mediach społecznościowych podkreśliła: "Europa sama wyprodukuje 1000 rakiet przeciwlotniczych Patriot. To pokazuje, że współpraca europejska zapewnia konkretne sukcesy".

NATO w komunikacie przekazało, że nowe możliwości produkcji pocisków w Europie "zwiększają bezpieczeństwo dostaw i przyczynią się do uzupełnienia zapasów rakiet Patriot". Popyt na pociski wzrósł w związku z trwającą w Ukrainie wojną. Państwa wspierające Kijów, w tym Stany Zjednoczone i Niemcy wysłały do Ukrainy wyprodukowane w Ameryce pociski Patriot. Te pomagają państwu m.in. w obronie przed rosyjskimi pociskami hipersonicznymi Ch-47M2 Kindżał, które według Rosjan miały być "nieuchwytną bronią" .

Dostawy pocisków do Kijowa wyczerpały jednak zachodnie zapasy i zmusiły Waszyngton do zwrócenia się do sojuszników, takich jak Japonia, o pomoc w ich uzupełnieniu - donosi The Defense Post. Umowa może więc przynieść wiele korzyści dla zaangażowanych w nią stron. Warto wspomnieć, że oprócz produkcji pocisków Patriot obejmuje ona także "kwalifikację zaktualizowanych komponentów, dodanie nowych dostawców, sprzętu testowego i części zamiennych w celu wsparcia przyszłego zrównoważonego rozwoju".