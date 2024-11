Gigant wystartował z Polski. Nie wiadomo, dokąd leci

Antonov An-124 to samolot, obok którego nie można przejść obojętnie. Dziś jest to największa maszyna transportowa na świecie, którą rzadko można spotkać nad Polską. W poniedziałek 28 listopada An-124 opuścił lotnisko w Rzeszowie i po starcie obrał kurs w kierunku północno-zachodnim.

Antonov An-124 Rusłan to największy na świecie samolot transportowy, który pierwszy lot odbył 24 grudnia 1982 r. Zaprojektowany w radzieckim biurze konstrukcyjnym Antonov, miał na celu transport ciężkich ładunków na długie dystanse. W latach 80. i 90. XX wieku, An-124 służył intensywnie ZSRR, a potem Rosji, przy przewozach strategicznych ładunków wojskowych oraz komercyjnych.

Powstało około 50 egzemplarzy, w tym wersje wojskowe i cywilne. Słynie on z niezawodności jako transporter średnio- i długodystansowy, dzięki czemu jest wykorzystywany przez liczne kraje i firmy transportowe globalnie.

Samolot An-124 ma imponującą rozpiętość skrzydeł sięgającą 73,3 m, długość 68,96 m oraz wysokość 20,78 m. Dzięki czterem silnikom turbowentylatorowym Progress D-18T, potrafi osiągnąć prędkość przelotową do 865 km/h. Zasięg samolotu wynosi aż 11,5 tys. km, co umożliwia realizację dalekosiężnych misji transportowych.

Charakteryzuje się także dużą zdolnością przewozową do 150 t, a wbudowany dźwig o udźwigu 30 t ułatwia załadunek i rozładunek ciężkich towarów. Ważną funkcję An-124 stanowi jego zdolność do lądowania na nieprzygotowanych lotniskach, co znacznie podnosi jego wszechstronność operacyjną.