Ukraińcy namierzyli jedną z najnowszych broni Putina. Wiedzieli, co muszą zrobić

Małwa wykorzystuje podwozie kołowe BAZ-6010-027 w układzie 8x8, co zapewnia jej wysoką mobilność i zdolność do szybkiego przemieszczania się na polu walki. Dzięki zastosowaniu kołowego podwozia system jest lżejszy i tańszy w eksploatacji w porównaniu z tradycyjnymi haubicami na podwoziu gąsienicowym. Pojazd napędzany jest silnikiem Diesla YaMZ-8424.10 o mocy 470 KM, co pozwala na osiągnięcie prędkości do 80 km/h i zasięgu operacyjnego ok. 1000 km.