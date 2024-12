Skutki rosyjskiej katastrofy. Tony mazutu na plażach

W wyniku katastrofy tankowców Wołgonieft w Cieśninie Kerczeńskiej, która miała miejsce 15 grudnia 2024 r., do Morza Czarnego wyciekło ok. 40 proc. z 9,2 tys. ton przewożonego mazutu. Rosyjski resort ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformował, że do piątku rano zebrano 3,3 tys. ton skażonego gruntu z plaż w Kraju Krasnodarskim. Zanieczyszczenie objęło ok. 50 km wybrzeża.