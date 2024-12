Ostatnia taka okazja w tym roku. Tego deszczu meteorów lepiej nie przegapić

Ursydy to rój meteorów związany z kometą 8P/Tuttle, który możemy obserwować każdego roku od 17 do 26 grudnia. Jego maksimum przypada jednak w nocy z 21 na 22 grudnia. Wtedy też na niebie pojawia się średnio ok. 10 meteorów na godzinę. Znane są jednak lata, kiedy obfitość roju potrafiła zaskoczyć, a nad naszymi głowami widocznych było znacznie więcej tzw. spadających gwiazd. Serwis Nocne Niebo przypomina, że w 2014 r. na niebie pojawiało się ok. 50 meteorów z roju Ursydów na godzinę.

Ursydy są związane ze wspomnianą kometą 8P/Tuttle. Jest to okresowa kometa należąca do rodziny Jowisza, która co około 13,6 lat zbliża się do Słońca, oferując astronomom okazję do jej obserwacji. Została odkryta w 1790 r. przez Pierre'a Méchaina, a później niezależnie zidentyfikowana w 1858 r. przez Horace'a Parnella Tuttle'a, od którego nazwiska pochodzi jej nazwa.