Niemiecki samolot zgubił dwie bomby

Tornado zgubił bomby

Do zdarzenia doszło podczas lotu treningowego na poligonie Nordhorn Range w Dolnej Saksonii. Niemcy przekonują, że bomby spadły w strefie, którą nadzorują siły powietrzne w ramach prowadzonych w tym regionie ćwiczeń. Znalazł je specjalny zespół poszukiwawczy.

Pomimo tego, że bomby wykorzystane podczas ćwiczeń nie były wyposażone w tradycyjne ładunki wybuchowe , a jedynie ładunki dymne, mogły stanowić zagrożenie. Zazwyczaj ładunki tego typu po zderzeniu z ziemią eksplodują. Niemieckie siły zbrojne poinformowały jednak, że na skutek zdarzenia nie doszło do żadnych zniszczeń, nikt też nie ucierpiał.

Samoloty Panavia Tornado, czyli dwusilnikowe maszyny odrzutowo-bombowe stanowią jeden z podstawowych elementów wyposażania niemieckich sił powietrznych. Niemcy posługują się wersją szturmową Tornado IDS oraz wersją rozpoznawczą i przełamywania obrony przeciwlotniczej ECR. Maszyny poddawane są modernizacji, ponieważ niemieckie władze chcą by pozostały w służbie co najmniej do 2030 roku.