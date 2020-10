Osiem bombowców B-52H startuje jednocześnie. Takiego "Elephant Walk" dawno nie widzieliśmy

Bombowce B-52H Stratofortress to kolosalne maszyny, których przelot czy start za każdym razem budzi sporo emocji. Te samoloty wyglądają wprost mocarnie, a ustawione jeden za drugim na pasie startowym w szyku "Elephant Walk", podwajają te wrażenia. To teoretycznie tylko ćwiczenia, powtarzane od czasu do czasu, ale także pokaz siły w wydaniu Stanów Zjednoczonych.