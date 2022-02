Ukraina prosi USA o Stingery. Chce je odebrać z Polski

– Potrzebujemy jak najwięcej Stingerów. (…) Możecie dostarczyć je do Polski. Stamtąd przetransportujemy je drogą lądową – powiedział Reznikow cytowany przez serwis Defense News . FIM-92 Stinger (ang. żądło) to naprowadzany na podczerwień przenośny i ręcznie odpalany pocisk kierowany ziemia-powietrze. Jest to broń produkcji amerykańskiej używana (oprócz USA) przez 29 państw.

Stingery weszły do służby w 1981 r., a rok później zostały użyte w bitwie o Falklandy. Pojedynczy pocisk ma 1,52 m długości i 70 mm średnicy. "Amerykańskie żądła" są w stanie razić samoloty lecącą na wysokości od 180 m do 3800 m z odległości do 4800 m. Masa pocisku wynosi ok. 10 kg, a z wyrzutnią ręczną – ok. 15 kg.