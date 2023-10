Śmigłowce AW-149 dla Wojska Polskiego. Pierwsze maszyny trafią do żołnierzy

Jak informował już Łukasz Michalik, dziennikarz WP Tech , śmigłowce wielozadaniowe AW-149, które otrzyma nasze wojsko, to maszyny produkowane w Polsce, w należących do koncernu Leonardo zakładach PZL Świdnik.

AW-149 to średni wielozadaniowy śmigłowiec wojskowy najnowszej generacji. Jak można przeczytać na stronie internetowej PZL Świdnik: "łączy w jednej platformie osiągi, niższe koszty cyklu życia oraz zdolność do działania w dzień i w nocy w każdych warunkach atmosferycznych". Śmigłowiec ma maksymalną masę startową 8300 kg, którą można zwiększyć do 8600 kg, długość ok. 18 metrów i wysokość ponad 5 metrów. Na pokładzie tej maszyny pomieści się 1-2-osobowa załoga oraz do 19 pasażerów. Jej prędkość przelotowa wynosi 287 km/h, a maksymalny zasięg 958 km.