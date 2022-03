Niemcy się zbroją. W tle zakup myśliwców F-35

Korwety rakietowe typu 130 zaczęły wchodzić do służby w Deutsche Marine w 2008 roku. Jednostki mają wyporność 1840 ton. Okręt ma ok. 89 m długości, 13,2 m szerokości a jego zanurzenie wynosi 3,4 m. Korweta porusza się z prędkością do 26 węzłów, czyli ok. 48 km/h.