Izrael odmawia wsparcia Ukrainie. Pegasusa i kamizelek kuloodpornych nie będzie

Tymczasem wedle informacji, które zdobył The Times of Israel wynika, że jak na razie pomocy w postaci dostaw sprzętu wojskowego nie będzie. Ukraina chciała pozyskać sprzęt ochronny w postaci kamizelek kuloodpornych oraz oprogramowanie Pegasus od dobrze nam już znanej firmy NSO Group .

Warto też zwrócić uwagę, że Izraelska polityka bezpieczeństwa jest, powiedzmy bardzo brutalna i zakłada poświęcenie sekretów innych państw jeśli przynosi to korzyści Izraelowi. Jednym z najbardziej znanych przypadków jest kwestia udostępnienia przez Izrael kodów źródłowych dotyczących sprzedanych wcześniej Gruzinom dronów Rosjanom w zamian za kody źródłowe do rosyjskich systemów przeciwlotniczych Tor-M1 sprzedanych Iranowi.

Aktualnie toczą się rozmowy mające wrócić do stanu z 2015 roku, kiedy to przez chwilę trwał kompromis dotyczący irańskiego programu nuklearnego. Amerykańska administracja Bidena jest dużo bardziej skłonna do kompromisu w porównaniu do Trumpa. Tymczasem Izrael uważa kontynuację irańskiego programu nuklearnego za zagrożenie egzystencjalne i może nawet wykonać atak prewencyjny na tamtejsze instalacje nuklearne.