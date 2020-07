Niedźwiedzie polarne głodują. Przez kryzys klimatyczny mogą zniknąć do 2100 roku

Naukowcy w Nature Climate Change donieśli, że niektóre niedźwiedzie już są skazane na zagładę. W niektórych rejonach zamieszkiwanych przez te osobniki znacząco skróciła się liczba dni z oceaniczną pokrywą lodową, która pozwala zwierzętom polować na foki. To z kolei prowadzi do dłuższej przymusowej głodówki zwierząt.

- Czas pomiędzy ponownym pojawieniem się lodu wydłuża się. A to oznacza dłuższy post - wyjaśnia Steven Amstrup, główny naukowiec organizacji Polar Bears International. Kierujący najnowszymi badaniami Amstrup dodał, że w ciągu najbliższych 80 lat może dojść do całkowitego zniszczenia 12 z 13 populacji niedźwiedzi polarnych.

W tym scenariuszu naukowcy przyjęli, że wzrost średniej temperatury Ziemi wynosi 3,3 stopnia Celsjusza powyżej poziomu odniesienia z okresu przedindustrialnego. Jak dotąd, jeden stopień ocieplenia wywołał fale upałów, susz i niszczycielskich burz, co doprowadza do powolnego podnoszenia się wód oceanicznych.

- Obecne zmiany to znacznie więcej, niż to, czego niedźwiedzie doświadczyły w ciągu ostatniego miliona lat swojej ewolucji - dodaje Amstrup. Zwraca uwagę, że nawet jeśli uda się zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie 2,4 stopnia Celsjusza, to wciąż najprawdopodobniej dojdzie do poważnego załamania populacji niedźwiedzi polarnych.