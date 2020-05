Memy pomagają ratować zagrożone gatunki. Zaskakujące wyniki badań

Mimo to nosacz sundajski zyskuje coraz większą popularność. Wszystko za sprawą memów , na których małpa z Borneo uosabia stereotypowego Polaka. Występując na śmiesznych obrazkach jako "typowy Janusz" nosacz zyskał nie tylko popularność, ale też sympatię, zauważa dr Lenda. Wraz z popularnością nosacza, rosła również rozpoznawalność innych zagrożonych małp: rokselan i uakari, które towarzyszyły nosaczom w niektórych memach.

- Śledziłam te memy i myślałam sobie, że one mają wielki potencjał. Jeden taki mem angażował bardzo wielu odbiorców: zbierał tysiące polubień i mnóstwo udostępnień. Do popularności tych obrazków nijak miała się popularność smutnych memów Greenpeace’u czy WWF o potrzebie ratowanie zagrożonych gatunków - zauważa biolog.

Liczne badania dotyczące marketingu wskazują, że łatwiej jest dotrzeć do odbiorców przez śmiech. Memy pozwalają nam również "oswoić się" np. z wyglądem nosacza, co sprawia, że przyzwyczajamy się do jego brzydoty i zaczynamy ją lubić. Ta wiedza może pomóc ratować inne mniej urodziwe zagrożone gatunki, ale wykorzystanie jej wymaga zaangażowania zarówno organizacji pozarządowych, jak i internautów.