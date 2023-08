Niedawno Szojgu szturchał je kijem. Więcej militarnego złota dla Ukrainy

CV90 to nowoczesny pojazd, o którym niedawno zrobiło się głośno. Jego ukraińska załoga została zaatakowana przez Rosjan, w wyniku czego opuściła maszynę, a ta trafiła w ręce agresorów. Zdobycz była tak cenna, że oględzinami zajął się sam Siergiej Szojgu. Najwięcej mówiło się jednak o jego niekonwencjonalnych metodach – rosyjski minister obrony zaczął bowiem szturchać wóz kijkiem . Lepiej dla Rosjan, by ta metoda oględzin okazała się skuteczna, ponieważ takich maszyn na polu walki może niebawem pojawić się dużo więcej.

– To znak wspólnego dążenia Szwecji i Ukrainy do zacieśnienia współpracy w zakresie produkcji, szkolenia i zarządzania CV90 – skomentował premier Kristersson. Zełenski dodał, że z perspektywy Ukrainy szczególnie ważne są w tym kontekście lokalizacje produkcji i serwisu.

Najnowsze wozy bojowe z rodziny CV90 (której początki sięgają lat 90. ubiegłego wieku) to XC90 MkIV. Są one wyposażone w silniki Scania o mocy 1000 koni mechanicznych oraz ulepszone zawieszenie, które pozwoliło na zwiększenie ładowności o 2 tony (z 35 do 37 t). Mocne opancerzenie wytrzymuje trafienia pociskami kalibru 30 mm (z przodu) i ostrzał z karabinów maszynowych kalibru 14,5 mm.