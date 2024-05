Niebywałe, co zrobili Ukraińcy. Uziemili rosyjskie samoloty

Port lotniczy w Belbeku do 2014 r. służył do obsługiwania rejsów cywilnych. Dopiero po aneksji Krymu przez Rosję został mianowany lotniskiem wojskowym. Od tego czasu stacjonowały tam samoloty wykorzystywane przez armię – przede wszystkim eskadry myśliwców MiG-31, Su-27 oraz Su-35.

Jakie konkretnie maszyny – mimo iż niektórych nie uszkodzono w trakcie ataku – zostały dotknięte ostrzałem ATACMS-ów? Brak paliwa w Belbeku wpłynie na ograniczenie lotów jednego z najgroźniejszych samolotów w arsenale Federacji Rosyjskiej. Mowa o MiG-u-31, który w wariancie z dopiskiem "K" jest zdolny do przenoszenia hipersonicznych pocisków Ch-47M2 Kindżał . Jednocześnie jest to najszybszy eksploatowany obecnie samolot bojowy na świecie – wyjaśniał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik .

Wśród stacjonujących w Belbeku płatowców znajdują się też Su-27, czyli myśliwce przechwytujące, które służą do zdobywania przewagi w powietrzu. To zasługa ich dużej prędkości maksymalnej na poziomie 2,3 Ma (ok. 2400 km/h) oraz cennego uzbrojenia w postaci kierowanych pocisków rakietowych (m.in. R-73). Rosjanie uziemili też w Belbeku rosyjskie Su-35, czyli wielozadaniowe myśliwce rozpędzające się do prędkości zbliżonej do Su-27 oraz przenoszące szereg różnego rodzaju uzbrojenia (rakiety R-73, R-27, bomby z rodziny KAB, FAB oraz zasobniki rakietowe S-8 lub SB-13).