Niebywałe, co zrobili Ukraińcy. Trafili w rosyjskie "złoto"

Ukraińcy coraz śmielej atakują rosyjskie pozycje oddalone o kilkaset kilometrów od linii frontu. To przede wszystkim zasługa obecności coraz to lepszych broni w arsenale armii obrońców – bezzałogowców docierających nawet na odległość 1,5 tys. km od miejsca wystrzelenia oraz cennych pocisków ATACMS, które w ostatnim czasie były używane w atakach wymierzonych w Ługańsk i Belbek .

Zdjęcia satelitarne potwierdzają, że jeszcze w przeddzień ataku myśliwiec stał zaparkowany w nienaruszonym stanie, natomiast po ostrzale na płycie lotniska wokół samolotu pojawiły się charakterystyczne pęknięcia powstałe na skutek eksplozji oraz ślady po płomieniach. Baza w Achtubinsku znajduje się ok. 600 km od linii frontu, a Ukraińcy nie zdradzają, jakiej dokładnie broni użyli do ataku.

Każdy incydent dotyczący Su-57 jest dla Rosjan wyjątkowo bolesny. Wynika to z faktu, iż obecnie w arsenale tamtejszej armii znajduje się niewiele ich egzemplarzy. Zgodnie z szacunkami tych produkowanych od 2020 r. myśliwców w armii Federacji Rosyjskiej jest obecnie ok. 15 sztuk. Choć Kreml zapowiadał zwiększenie produkcji, aby aktywniej korzystać z Su-57 w Ukrainie, realna skala produkcji jest o wiele mniejsza niż sugerowały władze Rosji .

Ta nowoczesna konstrukcja Rosjan jest napędzana dwoma silnikami Saturn AŁ-41F, które generują maksymalnie ponad 196 kN ciągu każdy. Rozpiętość skrzydeł Su-57 sięgająca 14 m pokazuje, że jest to samolot większy w porównaniu z pożądanymi przez Ukraińców F-16 (o rozpiętości ok. 10 m).

Maksymalna prędkość rosyjskiego "złota" sięga 2 Ma, czyli ok. 2500 km/h. Pułap, na którym samolot może operować, to z kolei 20 km, zaś jego zasięg może wynosić nawet 3500 km. Istotną zaletą Su-57 jest możliwość przenoszenia pokaźnego arsenału na węzłach uzbrojenia.

Pod samolotem znalazło się bowiem miejsce na 12 węzłów dla pocisków różnego rodzaju – sześć wewnętrznych i sześć zewnętrznych. Maszyna jest przystosowana do obsługi nowoczesnych rakiet Ch-59 i Ch-69. Podstawową bronią do ataku jest natomiast w przypadku tej maszyny działko 9A-4071K kal. 30 mm zamontowane w kadłubie. Dodatkowo producent umieścił w Su-57 radar wykrywający wrogie obiekty w odległości do 400 km.