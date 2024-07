Niebywała szczerość rosyjskiego wojskowego. Pochwalił broń NATO

Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się wiele dowodów na wysoką efektywność HIMARSów na froncie. Co ciekawe, nawet sami Rosjanie przyznawali niekiedy, że amerykańska artyleria zadaje im znaczące straty . Z racji swojej wysokiej efektywności HIMARS bywa nawet określany mianem "boga wojny". Przy pomocy pocisków MLRS kal. 227 mm pozwala razić cele oddalone o maksymalnie 70-80 km, ale we współpracy z pociskami MGM-140 ATACMS zapewnia zasięg nawet 300 km.

Pociski manewrujące Storm Shadow oraz SCALP-EG są dostarczane Ukrainie odpowiednio przez Wielką Brytanie i Francję. Po wystrzeleniu osiągają prędkość nawet ok. 0,9 Ma. Posiadają głowice bojowe BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) ważące ok. 450 kg. Co ważne, są to pociski manewrujące wykonane w technologii stealth.