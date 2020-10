Niebieski Księżyc zaświeci w Halloween na całym świecie. Po raz pierwszy od 76 lat

Już 31 października na niebie zaświeci Księżyc w pełni . Będzie to o tyle ciekawe zjawisko, że po raz pierwszy od 1944 roku, nasz naturalny satelita znajdzie się w pełni w Halloween we wszystkich regionach świata.

Jednak już sama pełnia Księżyca 31 października to stosunkowo rzadkie zjawisko, ponieważ wypada raz na 19 lat, co wynika z długości miesiąca księżycowego (29 dni). Oznacza to, ze co 19 lat gdzieś na świecie Księżyc znajdzie się w pełni dokładnie 31 października. W tym roku jednak zdarzy się to na całym świecie.