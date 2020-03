Superksiężyc już dzisiaj. Przed nami jedna z najjaśniejszych nocy w roku [Wideo]

Superksiężyc w pełni zobaczymy na niebie już dziś wieczorem. Jest to na pewno zjawisko warte obserwacji, zwłaszcza jeśli wcześniej nie mieliście okazji zobaczyć tego cudownego widoku. To będzie jedna z piękniejszych nocy w tym roku.

Superksiężyc to nazwa Księżyca w pełni, który osiąga najmniejszą odległość od Ziemi. Zgodnie z informacjami podanymi przez NASA superksiężyc wydaje się do 14 proc. większy i do 30 proc. jaśniejszy niż w trakcie innych pełni.