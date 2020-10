Co to jest Niebieski Księżyc? Poznaj historię niezwykłej pełni Księżyca

Niebieski Księżyc to rzadkie zjawisko, które możemy obserwować raz na 2,5 roku. Kiedy na niebie pojawia się dodatkowa pełnia Księżyca w danym okresie, mówimy o wzejściu Niebieskiego Księżyca. Skąd jednak ta nazwa i co dokładnie oznacza?

Co to jest Niebieski Księżyc?

Starsze definicje mówią o tym, że Niebieski Księżyc to trzecia pełnia w okresie, w którym wypadają cztery pełnie. Według NASA zdarza się to średnio raz na 2,5 roku. Dla uproszczenia Amerykańska Agencja Kosmiczna podaje nową definicję tego zjawiska, według której jest to druga pełnia Księżyca w danym miesiącu kalendarzowym.

Obie definicje są poprawne i stosowane we współczesnej astronomii. Ważne jest jednak, by pamiętać, że pomiędzy pełniami Księżyca upływa 29,5 dnia, co oznacza, że Niebieski Księżyc może wystąpić jedynie w miesiącach, które mają 30 bądź 31 dni.

Najbliższa pełnia Niebieskiego Księżyca będzie mieć miejsce 31 października 2020 roku. Co ciekawe będzie to pierwszy Niebieski Księżyc od 19 lat, który zobaczymy na Halloween. Tej nocy pełnia będzie widoczna na całym świecie, co również zdarza się niezwykle rzadko.

Skąd nazwa Niebieski Księżyc?

Według Philipa Hiscocka folklorysty z Memorial University of Newfoundland zwrot "Niebieski Księżyc" znany jest od około 400 lat, jednak, jako pojęcie astronomiczne wszedł do użycia w latach 30. XX wieku. W artykule z 2012 roku w magazynie Sky & Telescope wyjaśnił, że najwcześniejsze użycie terminu oznaczało coś absurdalnego.

Znaczenie ewoluowało do związku oznaczającego "nigdy", np. podjęcie się pracy, gdy na niebie pojawi się Niebieski Księżyc, oznaczało, że nie planujemy w ogóle jej wykonywać. Jak się jednak okazuje, Srebrny Glob potrafi przybrać czasem niebieską barwę.

Czy Niebieski Księżyc jest niebieski?

- W większości przypadków Niebieski Księżyc nie różni się fizycznie od żadnego innego. Druga pełnia nie zmienia fizycznych właściwości naszego naturalnego satelity - wyjaśniają eksperci NASA. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy barwa Księżyca może zdawać się nieco inna.

Tak było w 1883 roku po erupcji wulkanu Krakatoa. Pył w powietrzu działał jak filtr, sprawiając, że Księżyc zdawał się przybrać niebieski kolor. Według Hiscocka to zdarzenie mogło zmienić znaczenie związku frazeologicznego z "nigdy" na "bardzo rzadko". NASA zwraca również uwagę, że silne burze i inne zjawiska pogodowe mogą nieco zmienić nasze postrzeganie koloru Księżyca.

Bez względu jednak na to, czy tegoroczny Niebieski Księżyc przybierze inną barwę, to niewątpliwie będzie to zjawisko warte obserwacji. A jeżeli jesteście początkującymi miłośnikami astronomii, to inne obiekty na nocnym niebie pomogą wam znaleźć poniższe aplikacji: