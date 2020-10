Niebieski Księżyc zaświeci na całym świece. Pierwszy raz od czasów II wojny światowej

Niebieski Księżyc to rzadkie astronomiczne zjawisko, które zdarza się raz na 2,5 roku. Jednak ta październikowa pełnia będzie wyjątkowo, ponieważ ostatnim razem podobne zjawisko miało miejsce w październiku 1944 roku. Wyjaśniamy.

Pierwsza pełnia Księżyca w październiku 2020 roku miała już miejsce na początku miesiąca. Wtedy na niebie zaświecił Księżyc Łowcy i mimo niezwykłego uroku tego wydarzenia, to o wiele ciekawsza pełnia Srebrnego Globu dopiero przed nami.

31 października 2020 roku na niebie zaświeci Niebieski Księżyc. Będzie to druga pełnia w ciągu jednego miesiąca, co ma miejsce średnio raz na 2,5 roku. Jednak halloweenowy Niebieski Księżyc zdarza się jeszcze rzadziej, bo średnio raz na 19 lat. To znaczy, że gdzieś na świecie dokładnie 31 października, raz na 19 lat świeci Niebieski Księżyc.

W 2020 roku jednak Księżyc znajdzie się w pełni 31 października niezależnie od strefy czasowej, czyli tej nocy na całym świecie będzie można zobaczyć Niebieski Księżyc. Ostatnim razem miało to miejsce w 1944 roku.

Niebieski Księżyc

Niebieski Księżyc to pojęcie, które w astronomii zagościło stosunkowo późno, ponieważ w 30. latach XX wieku. Jednak sam związek frazeologiczny znany jest od co najmniej 400 lat. Oznaczał wydarzenia, które nigdy się nie wydarzą, np. "zrobię to, gdy wzejdzie Niebieski Księżyc", oznacza, że nigdy nie zamierzamy podjąć się zadania.

Według niektórych definicji "Niebieski Księżyc" to trzecia pełnia w sezonie astronomicznym z czterema pełnymi księżycami. NASA jednak zdefiniowała to zjawisko znacznie łatwiej: jeśli w jednym miesiącu kalendarzowym występują dwie pełnie Księżyce, to drugą z nich nazywamy Niebieskim Księżycem. Ponieważ cykl księżycowy trwa 29,5 dnia, oznacza to, że luty jest jedynym miesiącem, w którym nigdy nie zobaczymy dwóch pełni.

Pełnia Niebieskiego Księżyca w Polsce będzie miała miejsce 31 października 2020 i będzie widoczna od 15:51. Srebrny Glob znajdzie się wtedy w odległości 405 290 km od Ziemi, niemal najdalej w tym roku. Kolejną pełnię będziemy mogli zobaczyć 30 listopada, a po raz ostatni w tym roku nasz satelita znajdzie się w tej kwadrze 30 grudnia.