Pełnia Księżyca wkrótce. A już dziś na niebie zobaczymy niezwykły duet [29.10.20]

Niezwykła pełnia Niebieskiego Księżyca pojawi się na niebie już w weekend, ale zanim to nastąpi, możemy być świadkami zbliżenia Księżyca i Marsa. Ten duet zaświeci tak jasno, że bez trudu dostrzegą go nawet mieszkańcy dużych miast.

- Dziś wieczorem czeka Was piękny widok na wieczornym niebie. Okrąglutki Księżyc dwa dni przed pełnią (oświetlenie tarczy: 96,5%) zbliży się do jasnego, czerwonego Marsa. Razem utworzą najjaśniejszy duet na niebie - zobaczycie to bez trudu również z centrum dużych miast - czytamy w poście Z głową w gwiazdach na Facebooku.

Niedawno Mars znalazł się w opozycji i wciąż pozostaje jednym z najjaśniejszych obiektów na nocnym niebie. Dzięki temu bardzo łatwo uda wam się go zauważyć, nawet jeśli nie macie wprawy w obserwacji nocnego nieba. Co więcej, niepotrzebny jest do tego żaden specjalistyczny sprzęt. Dodatkowym ułatwieniem będzie znajdujący się w niedalekiej odległości na nocnym niebie Księżyc, który zbliża się do pełni.

Jak czytamy na Z głową w gwiazdach, Mars i Księżyc znajdą się dzisiaj na tle konstelacji Ryb, ale do podobnych zbliżeń tych dwóch ciał niebieskich będzie dochodziło jeszcze kilka razy w najbliższych miesiącach. Dzisiaj okazja jest jednak niepowtarzalna, ponieważ Księżyc jest bardzo blisko pełni. Przy kolejnych spotkaniach z Marsem, Srebrny Glob będzie coraz "mniejszy".

Oba ciała niebieskie możecie obserwować dziś (29 października) już od wczesnego wieczora. Nisko nad drzewami Mars i Księżyc pojawią się już w okolicy godziny 18:00. Kiedy wzniosą się ponad horyzont, będziecie mieli okazję obserwować ten niezwykły duet także w dobrze oświetlonych centrach miasta.

Zobacz też: US Navy odtajnia nagrania UFO i potwierdza ich autentyczność

Pełnia Niebieskiego Księżyca - kiedy?

Wspomnieliśmy, że Księżyc zbliża się do pełni, która będzie miała miejsce 31 października. Będzie to już druga pełnia w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, a zjawisko to nazywamy Niebieskim Księżycem. Według NASA możemy obserwować je raz na 2,5 roku, jednak po raz pierwszy od 1944 roku Księżyc znajdzie się w pełni 31 października we wszystkich miejscach na Ziemi. Warto więc przygotować aparat, by uwiecznić na zdjęciach to rzadkie wydarzenie.