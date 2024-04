Państwa NATO tworzące koalicję na rzecz wsparcia Ukrainy myśliwcami F-16 zadeklarowały przekazanie na front kilkudziesięciu egzemplarzy. Pierwsze dostawy powinny mieć miejsce latem br. Dziennik "New York Times" dotarł jednak do informacji, z których wynika, że na początku będzie to tylko sześć egzemplarzy F-16 .

F-16 to najpopularniejszy samolot bojowy na świecie, którego produkcją zajmował się koncern Lockheed Martin. Mierzy prawie 15 m długości i jest w stanie osiągać prędkość do 2 Ma (ponad 2100 km/h) oraz pułap do ok. 15 tys. m.