"Nie" dla Bayraktarów dla Ukrainy. Sprzeciw z trzech stron

Przypomnijmy też, że w ostatnich dniach Czesi znaleźli rozwiązanie na przekazanie Ukrainie 800 tys. pocisków artyleryjskich . To ważne wsparcie w świetle problemów, z którymi od dawna borykają się Ukraińcy. Tamtejsi żołnierze odczuwają bowiem brak pocisków do ostrzeliwania wrogich pozycji przy użyciu artylerii .

Wspomniane Bayraktary TB2, które są tematem dyskusji państw UE, to bezzałogowce służące do prowadzenia misji rozpoznawczo-bojowych klasy MALE (Medium-Altitude Long-Endurance), a więc poruszające się na średnim pułapie i o dużej długotrwałości lotu.

Pojedynczy bezzałogiwec tureckiej produkcji mierzy 6,5 m długości i osiąga 12 m rozpiętości skrzydeł przy masie 700 kg. Moduł obserwacyjny połączony z kamerą termowizyjną lub radarem i uzbrojeniem to zaś 150 kg z wspomnianej masy całkowitej. Jednostka napędowa rozpędza drona do prędkości maksymalnej 220 km/h, jednak typowa prędkość przelotowa jest niższa i wynosi 130 km/h. Zasięg Bayraktara wynosi z kolei 150 km licząc od stacji bazowej.

Konstrukcja może pozostać w powietrzu przez pełną dobę – to zaś ważny aspekt wpływający na użyteczność tureckiej konstrukcji, który pozwala prowadzić pilotom zwiad bez konieczności lądowania w dzień oraz w nocy. Dodatkowo maszyna może w każdej chwili zostać wykorzystana do uderzenia podczas ataku z góry.

Pułap Bayraktara TB2 sięga ok. 5,5 km, natomiast sprzęt może wspiąć się na wysokość nawet 8 km. Aby z kolei zapewnić precyzję ostrzału producent zainstalował w konstrukcji bomby naprowadzane laserowo MAM-L i MAM-C (podwieszane na czterech pylonach). Pierwsza z nich waży ok. 22 kg i jej zasięg sięga 15 km, natomiast druga jest mniejsza – waży 7 kg i dociera na odległość 8 kg. MAM-L służy do niszczenia piechoty przeciwnika oraz czołgów, wersja oznaczona literą "C" jest natomiast używana do atakowania lekko opancerzonych pojazdów.