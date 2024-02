W związku z ciągłym brakiem części do rakiet, Ruvin zauważa, że Rosjanie zaczęli w nich stosować części z dronów rozpoznawczych (np. Orlan-10). W teorii są to systemy produkowane przez Federację Rosyjską, jednak nadal polegające na zachodnich (i chińskich) komponentach elektronicznych.

Masa bomby KAB-500L to ponad 500 kg, z czego aż 450 kg przypada na ładunek wybuchowy niszczący wskazane cele z dokładnością do siedmiu metrów. Służy do eliminowania punktów ogniowych i fortyfikacji we wsparciu fali uderzeniowej i może być zrzucana z samolotów Su-24 lub MiG-27. Minimalny pułap użycia tej broni to 500 m, zaś maksymalny wynosi 5 km przy prędkości od 500 do 1100 km/h. KAB-500L działa w trybie automatycznym, tzw. zrzuć i zapomnij.