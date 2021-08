Netflix pogłębia ślad węglowy. Powinni przejść na zieloną energię?

Wybór odnawialnych źródeł energii to zawsze korzyść dla środowiska. Ważne jest jednak, by decyzje takie nie były dyktowane wyłącznie względami marketingowymi, ale by były przemyślanymi inwestycjami, przygotowanymi do potrzeb danego przedsiębiorstwa. W obliczu danych dotyczących zużycia energii, a co za tym idzie, emisji gazów cieplarnianych, warto zastanowić się, z jak wielu stron czekają nas zagrożenia dla czystego klimatu.