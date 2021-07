Przerobią kopalnie na magazyny energii. Śląsk wspiera OZE

Jak wykorzystać zamykane kopalnie?

Pojawiła się także koncepcja, by wykorzystać nietypową infrastrukturę kopalń. Na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych możemy przeczytać o możliwości wykorzystywania urządzeń szybowych do produkcji energii elektrycznej. Jedną z opcji mogłoby być gwałtowne wylanie wody do szybu, co napędzałoby urządzenia prądotwórcze. Miałoby to działać wówczas, gdy zapotrzebowanie na prąd gwałtownie wzrośnie. Drugą możliwością jest wykorzystywanie grawitacyjnie przemieszczanych zbiorników wody, które stanowiłyby przeciwciężary opuszczane do szybu i wylewane na dnie.