Netflix i Spotify do opodatkowania. Za wszystko zapłacą użytkownicy?

Wiele krajów planuje ukrócić wolność serwisów streamingowych i odpowiednio je opodatkować. Podatek może dotknąć przede wszystkim serwisów VOD, ale nie tylko. Polska rozważa takie działanie, a koszty najprawdopodobniej spadną na użytkowników.

Francja, Włochy, Czechy to tylko nieliczne kraje, które postanowiły opodatkować usługi cyfrowe, takie jak strumieniowanie muzyki czy filmów. Polska również rozważa podjęcie tych kroków, ale na razie władze wstrzymują się z decyzję i czekają na ruch Unii Europejskiej .

Jednak część krajów wspólnoty zdecydowała się nie czekać, czego przykładem są Włochy. Po opodatkowaniu takich gigantów jak Apple , Amazon, Facebook czy Google , Włosi odnotowali dodatkowo ponad 5,5 mld euro przychodu do budżetu państwa. Teraz władze planują rozszerzyć przepisy, opodatkowując serwisy streamingowe, jak Netflix czy Spotify .

Francuzi poszli o krok dalej i nałożyli 3 proc. podatek od rocznych dochodów na usługi cyfrowe, w tym streaming. Według szacunków może do wnieść do budżetu ok. 400 mln euro rocznie. Przepisy zostały wprowadzone w zeszłym roku, ale pod naciskiem władz USA, rząd Francji rozważa zawieszenie poboru podatku.