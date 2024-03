NATO rośnie w siłę. Ekspert: to sojusz również na niepogodę

Gdyby nie NATO, to w Polsce, na wschodniej flance nie stacjonowałyby tysiące żołnierzy, nad naszymi głowami nie latałyby sojusznicze samoloty, nie mielibyśmy dostępu do potężnych zasobów sprzętowych, technologicznych, cybernetycznych. Można sobie tylko wyobrażać jakbyśmy się teraz czuli, gdybyśmy nie byli członkiem NATO, szczególnie w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, imperialistycznych planów Rosji i tego, że groźbę nowej wojny w Europie nie traktuje się już tylko i wyłącznie hipotetycznie.