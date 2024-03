25 lat Polski w NATO. Od brązowych opinaczy do abramsów

Jego rehabilitacja i uniewinnienie zostały przez USA odebrane jako jednoznaczna deklaracja Polski co do kierunku, w którym zamierza orientować swoją politykę zagraniczną, a odpowiedzią na pytanie zadane przez amerykańskiego prezydenta okazały się dokumenty, złożone 12 marca 1999 r. w miejscowości Independence w stanie Missouri na ręce sekretarz stanu USA Madeleine Albright.

Wchodząca do NATO, polska armia, niewiele różniła się od armii, która niemal dekadę wcześniej opuściła Układ Warszawski. Przede wszystkim była mniej liczna (redukcja z 400 tys. do ok. 200 tys. żołnierzy), a uzbrojenie było o kilka lat starsze. Czasy sojuszu z "bratnią armią radziecką" pamiętała za to większość wojskowego oporządzenia, z charakterystycznymi brązowymi opinaczami na czele i broń.