Szwedzkie siły zbrojne. Potężny zastrzyk mocy dla NATO

W poniedziałek węgierski parlament zatwierdził wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO. Oznacza to, że państwo wkrótce stanie się częścią sojuszu i wzmocni jego potęgę militarną. Szwecja ma silną armię, szczególnie siły powietrzne, a do tego rozwinięty przemysł zbrojeniowy, dodatkowo w znaczący sposób zmieni strategiczny układ sił na Morzu Bałtyckim. Jakimi siłami dysponuje największy i najludniejszy kraj Skandynawii?

Po latach zachowywania neutralności Szwecja złożyła wniosek o przystąpienie do NATO. Miało to miejsce 22 maja 2022 r., czyli kilka miesięcy po wybuchu wojny w Ukrainie. Jego ratyfikacja przez długi czas pozostawała pod znakiem zapytania w związku z postawą Turcji i Węgier. Pod koniec stycznia 2024 r. Ankara dała zielone światło dla Szwecji w NATO, a Budapeszt ostatecznie zmienił swoją decyzję i 26 lutego 2024 r. Tym samym Szwecja stanie się 32. członkiem sojuszu.

Szwecja w NATO

"Dziś historyczny dzień. Parlamenty wszystkich państw członkowskich NATO głosowały teraz za przystąpieniem Szwecji do NATO. Szwecja jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo euroatlantyckie" - taki wpis pojawił się w poniedziałek na profilu premiera Szwecji, Ulfa Kristerssona, na platformie X.

Szwecja dołącza d NATO Eksperci z amerykańskiego think tanku Wilson Center zwracają uwagę, że wstąpienie Szwecji do NATO niesie ze sobą trzy główne korzyści. Są to silny przemysł obronny, wiedza technologiczna, a także znaczące siły powietrzne. Jak można przeczytać w przygotowanej przez nich analizie, wspomniane elementy "będą miały kluczowe znaczenie dla przygotowania Sojuszu do walki z nowoczesnymi zagrożeniami, a także zapewnienia dramatycznego mnożnika potencjału NATO w dwóch ważnych regionach – regionie Morza Bałtyckiego i Arktyce".

Szwecja znajduje się na 29. miejscu ze 145 państw w rankingu Global Firepower 2024, czyli zestawieniu mającym na celu ocenę militarnych zdolności różnych krajów. Z zaprezentowanych danych wynika, że personel militarny w państwie liczącym zaledwie 10 mln mieszkańców wynosi 82,3 tys. osób - 24,4 tys. to aktywny personel, 32,9 tys. to personel w rezerwie, a 25 tys. osób należy do służb paramilitarnych. Na poniższej infografice można zobaczyć dane dotyczące zasobów posiadanych przez marynarkę, wojska lądowe oraz lotnictwo.

Potencjał militarny Szwecji © Materiały WP

Sprzęt wojskowy i wojsko nie są jedyną wartością dodaną Szwecji w NATO. Państwo posiada jeden z największych przemysłów zbrojeniowych w Europie. Wilson Center zwraca uwagę, że już teraz zatrudnione w nim jest 28 tys. osób, a Sztokholm planuje zwiększyć wydatki na obronność w 2024 r., co najprawdopodobniej spowoduje wzrost zatrudnienia w tym obszarze.

Łukasz Michalik, dziennikarz WP Tech zwracał już uwagę, że Szwecja "niewielkie państwo – dysponujące budżetem obronnym o połowę mniejszym niż Polska – jest w stanie własnymi siłami (z rozsądnym dopuszczeniem zagranicznych kooperantów) zapewnić sobie samowystarczalność w dziedzinie dostaw broni. W większości przypadków będącej, pod względem możliwości, ścisłą światową czołówką". Szwedzkie firmy obronne produkują jedne z najbardziej zaawansowanych rozwiązań na rynku, w tym myśliwce Jas 39 Gripen, bojowe wozy piechoty Stridsfordon 90 (CV90), samolot wczesnego ostrzegania Saab 340, czy okręty podwodne A-19.

Jas 39 Gripen to wielozadaniowy samolot zdolny do przenoszenia szerokiego wachlarza uzbrojenia i wykorzystania broni precyzyjnej, mający opinię jednego z najlepszych w swojej kategorii. Jest to samolot produkowany przez firmę Saab o długości ok. 14 m, który może latać z prędkością sięgającą nawet 2 Ma, czyli ok. 2130 km/h. Podstawowe uzbrojenie Gripenów stanowi działo Mauser BK-27 kal. 27 mm. Dodatkowo myśliwiec może przenosić takie pociski jak np.: AIM-9 Sidewinder, IRIS-T 4, AIM-120 AMRAAM, MICA czy AGM-65 Maverick, czy bomby Mark 82.

SAAB 340 AEW&C to samolot wczesnego ostrzegania i kontroli, zbudowany na bazie pasażerskiego Saaba 340. Maszyna ma długość blisko 21 m, rozpiętość skrzydeł ok. 22 m i wysokość prawie 7 m. Jej wytrzymałość w powietrzu szacuje się na 7 godzin, z kolei maksymalną prędkość przelotową na 300 km/h. Można powiedzieć, że sercem tego samolotu jest radar z elektronicznym skanowaniem fazowym Erieye AESA (Active Electronically Scanned Array).

Dzięki niemu możliwe jest szybkie, wielokierunkowe i dokładne skanowanie m.in. przestrzeni powietrznej. Jego wyniesienie w górę w połączeniu z sensorami i innymi zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami sprawia, że jest on w stanie "widzieć" więcej niż radary znajdujące się na ziemi. Radar może wykrywać samoloty myśliwskie z odległości ok. 350 km. Posiada także tryb obserwacji morza. Tego typu używane maszyny zamówiła Polska, o czym informowaliśmy już tutaj.

Flagowym produktem szwedzkiego przemysłu obronnego są też bojowe wozy piechoty Stridsfordon 90 (CV90). Jest to cała rodzina pojazdów o różnym przeznaczeniu. Dostępne są tradycyjne wozy piechoty, ale także wersje przeciwlotnicze, pojazdy dowodzenia, czy wsparcia artyleryjskiego, z armatami kalibru 105 i 120 mm. Rozwiązania tego typu zalicza się do jednych z najlepiej opancerzonych bwp świata. Szwedzi posiadają też spore doświadczenie w produkcji okrętów podwodnych, czego przykładem są wspomniane jednostki A-19.

Jak informują eksperci z Winston Center - "Szwecja wypełnia kluczową lukę w możliwościach NATO w regionie Morza Bałtyckiego dzięki długiej historii wiedzy okrętowej i nowoczesnych możliwościach". Zwracają też uwagę, że amerykańskie okręty podwodne i duża część rosyjskiej floty podwodnej nie są w stanie operować na płytkim Morzu Bałtyckim. Dlatego Szwecja może odegrać istotną rolę w działaniach podwodnych na tym akwenie. Kraj posiada obecnie trzy zaawansowane okręty podwodne typu A-19 Gotland i jeden starszy model, który w przyszłości zostanie wycofany i zastąpiony nowymi egzemplarzami. Oprócz tego Szwecja ma korwety rakietowe typu Visby – szwedzkie korwety o właściwościach stealth, a także liczne łodzie desantowe klasy Stridsbåt 90.

Kraje NATO w akwenie Morza Bałtyckiego © Materiały WP

Szwecja w NATO to również potężny zastrzyk zaawansowanych kompetencji technologicznych. "Szwedzkie partnerstwa publiczno-prywatne, znaczne finansowanie badań i rozwoju oraz wysoki poziom system edukacji to niektóre z czynników stojących za jego sukcesem w branży high-tech" - wyliczają analitycy Winston Center. Państwo może więc odegrać kluczową rolę w zwalczaniu zagrożeń cybernetycznych i hybrydowych, które coraz częściej istotnie wpływają na wyniki osiągane na polu walki.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski