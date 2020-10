NASA "wciągnie w przelocie" skały z planetoidy Bennu

330 milionów kilometrów od Ziemi sonda Osiris-Rex "przybije piątkę" z planetoidą Bennu. Sonda pobierze w ten sposób próbki skał, które następnie przywiezie z powrotem na Ziemię do analizy.

Proces zebrania próbek wymagał wielu miesięcy testowania i planowania, bo będzie niezwykłym przedsięwzięciem. Podczas pobierania fragmentów skał sonda nie wyląduje na asteroidzie, a będzie przebywać od niej w odległości około 40 metrów. Sondawysunie specjalne ramię, na którego końcu znajduje się urządzenie do pobrania skał. Na początku z ramienia wystrzeli ładunek sprężonego azotu, który podrzuci do góry fragmenty podłoża, które następnie zostaną wciągnięte do przygotowanego pojemnika. Cały proces ma trwać kilka sekund.