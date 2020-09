Tajemniczy obiekt na Bennu. Naukowcy wyjaśnili zagadkę

Zdjęcie, na którym widać tajemniczy trójkątny obiekt zostało wykonane jeszcze w 2019 roku przez sondę OSIRIS-REx należącą do NASA . Przedmiot o średnicy ok. 2 metrów szybko wzbudził zainteresowanie naukowców oraz miłośników teorii spiskowych.

Ci ostatni podejrzewali, że jest to fragment obcej cywilizacji lub urządzenia szpiegowskiego. Zdaniem wielu miał być to dowód również na to, że NASA wie o istnieniu pozaziemskich cywilizacji i ukrywa ich istnienie przed społeczeństwem.