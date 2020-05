Ta asteroida nie jest podobna do żadnej innej. Nowe odkrycie astronomów

Asteroidy są uważane za skaliste, suche i bezwładne, z orbitami w Układzie Słonecznym podobnymi do planet. Komety z kolei mają długie, zapętlone orbity i są wypełnione lotnym lodem, który tworzy ogon, gdy kometa zbliża się do Słońca.

Czasami badacze obserwują obiekty, które łączą w sobie część cech obu ciał niebieskich. Taka właśnie jest nowo odkryta asteroida 2019 LD2. Ma orbitę podobną do asteroid, ale do tego - ogon podobny do komety. Jednak naukowcy zwracają uwagę, że coś innego sprawia, że nowo odkryty obiekt jest wyjątkowy - to jego położenie w Układzie Słonecznym.