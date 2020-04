NASA szykuje się do lądowania na asteroidzie Bennu. Pierwsze próby udane

Sonda OSIRIS-REx jest pierwszym statkiem NASA, którego celem będzie bezpieczne wylądowanie na asteroidzie w celu pobrania próbek, a następnie powrót na Ziemię. Za cel misji została obrana Bennu - asteroida klasy C, należąca do grupy Apollo, czyli obiektów krążących najbliżej naszej planety.

Naukowcy od lat obserwują asteroidę Bennu, a część z nich uważa, że obiekt może stanowić zagrożenie dla Ziemi . Nic dziwnego, że badacze chcą dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Statek OSIRIS-REx krąży na wysokości 1 km od powierzchni asteroidy, co jest rekordowo niskim wynikiem, a 14 kwietna zespół misji wykonał testowe zbliżenie do miejsca przyszłego lądowania sondy.

25 sierpnia ma dojść do lądowania w miejscu nazwanym Nightingale. OSIRIS-REx będzie potrzebował tylko chwili, by pobrać próbki skalne po czym rozpocznie powrotną podróż na Ziemię. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to OSIRIS-REx przekaże próbki badaczom już w 2023 roku.