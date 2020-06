NASA szykuje się do kolonizacji Księżyca. Najpierw jednak trzeba rozwiązać kluczowy problem

NASA ma za sobą pierwszą misję załogową, w ramach której po raz pierwszy nawiązała współpracę z prywatną firmą. To przełomowe wydarzenie w branży kosmicznej, ponieważ otwiera wiele nowych ścieżek i możliwości dla przyszłych podróży kosmicznych.

Misja Artemida , w ramach której ludzie ponownie staną na Księżycu będzie realizowana we współpracy z SpaceX, Boeinga , Blue Origin i innych prywatnych firm. Jednak Agencja Kosmiczna ma znacznie ambitniejsze plany. Powrót na Księżyc ma być pierwszym krokiem dla kolonizacji naszego naturalnego globu oraz Marsa.

To znacznie dalsze plany, które nie urzeczywistnią się jeśli naukowcy nie znajdą odpowiedzi na kluczowe pytania. Nad wieloma kwestiami pracują firmy prywatne – np. SpaceX pracuje nad możliwością obniżenia kosztów lotu, przewozu dużej ilości ładunku czy tankowania rakiet w przestrzeni kosmicznej.

Jednak samo zbudowanie bazy księżycowej pozostaje w rękach NASA, która planowała m.in. stawiać budowle z grzybów . American Chemical Society (ACS) uważa, że kluczowym problem jest nie sama budowa bazy, a jej zasilenie. Organizacja ma też pomysł, jak to rozwiązać.

Reaktor jądrowy na Księżycu

Jak podaje Chemical & Engineering News , ACS uważa, że najlepszym rozwiązaniem na pozyskiwanie energii w kosmosie mogą być reaktory jądrowe. Zdaniem specjalistów, reakcja atomowa jako jedyna jest w stanie zapewnić odpowiednią ilość energii, by zasilić bazy, które muszą funkcjonować w niegościnnych warunkach na innych planetach.

Ograniczona żywotność technologii akumulatorów i ogniw paliwowych zazwyczaj sprowadza je do opcji tworzenia kopii zapasowych. Z kolei urządzenia jądrowe są używane do zasilania statków kosmicznych od lat 60. XX wieku, w tym łazików marsjańskich i sond kosmicznych (np. Voyager i Cassini). Te jednak nie zapewniają wystarczającej ilości energii, by wystarczyło dla całej osady.